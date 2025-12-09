Airbus Defence and Space indique assurer une surveillance satellitaire de la déforestation sur toute la chaîne d'approvisionnement en cacao de Barry Callebaut grâce à la solution Starling basée sur l'imagerie spatiale.

Cette collaboration soutient les efforts du chocolatier suisse pour développer une chaîne d'approvisionnement sans déforestation et inclut une évaluation complète des risques dans l'ensemble de ses opérations mondiales.

"En utilisant Starling, Barry Callebaut acquiert des informations fiables et à jour pour engager ses fournisseurs dans le but de respecter efficacement ses engagements en matière de durabilité", ajoute le constructeur aéronautique européen.

Initiative conjointe entre Airbus et Earthworm Foundation lancée en 2016, la solution Starling est conçue pour mesurer l'impact environnemental sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, en soutenant les engagements environnementaux.