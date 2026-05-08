Airbus, Thales et Leonardo face à la menace d'une action en justice d'OHB
OHB pourrait engager des poursuites judiciaires si les autorités européennes de la concurrence donnent leur feu vert au projet de fusion des activités satellitaires des trois groupes européens de l'aéronautique et de la défense, a déclaré hier le directeur général du groupe allemand.
Airbus, Thales et Leonardo ont annoncé en octobre leur intention de regrouper leurs activités de fabrication de satellites au sein d'une société indépendante baptisée "Projet Bromo".
Selon les trois groupes européens de l'aéronautique et de la défense, cette opération vise à créer un acteur de taille suffisante pour rivaliser avec SpaceX et les concurrents chinois.
Mais OHB, l'un des derniers fabricants de satellites indépendants en Europe, estime que ce rapprochement risque d'affaiblir la concurrence sur le marché européen.
"Nous exprimons nos inquiétudes car cela a un impact sur notre chaîne d'approvisionnement", a déclaré à Reuters le directeur général d'OHB, Marco Fuchs, qui a qualifié le projet de fusion de "perturbation du marché".
OHB SE est une société basée en Allemagne, qui se concentre sur la technologie spatiale. La société opère dans deux segments : Space Systems, qui développe et exécute des projets spatiaux, des petits satellites en orbite basse et géostationnaire pour la navigation, la recherche, les communications et l'observation de la terre, y compris les charges utiles scientifiques ; et Aerospace + Industrial Products, responsable de la fabrication de produits aéronautiques et spatiaux ainsi que d'autres activités industrielles. La société opère par le biais de plusieurs filiales situées en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Belgique, en France, en Suède, au Royaume-Uni et en Guyane française, notamment OHB Logistic Solutions GmbH, OHB France SAS, OHB Sweden AB, MT Aerospace Guyane SAS et ORBCOMM Deutschland Satellitenkommunikation AG.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.