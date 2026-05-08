Airbus, Thales et Leonardo face à la menace d'une action en justice d'OHB

OHB pourrait engager des poursuites judiciaires si les autorités européennes de la concurrence donnent leur feu vert au projet de fusion des activités satellitaires des trois groupes européens de l'aéronautique et de la défense, a déclaré hier le directeur général du groupe allemand.

Airbus, Thales et Leonardo ont annoncé en octobre leur intention de regrouper leurs activités de fabrication de satellites au sein d'une société indépendante baptisée "Projet Bromo".



Selon les trois groupes européens de l'aéronautique et de la défense, cette opération vise à créer un acteur de taille suffisante pour rivaliser avec SpaceX et les concurrents chinois.



Mais OHB, l'un des derniers fabricants de satellites indépendants en Europe, estime que ce rapprochement risque d'affaiblir la concurrence sur le marché européen.



"Nous exprimons nos inquiétudes car cela a un impact sur notre chaîne d'approvisionnement", a déclaré à Reuters le directeur général d'OHB, Marco Fuchs, qui a qualifié le projet de fusion de "perturbation du marché".