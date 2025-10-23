Airbus, Thales et Leonardo ont annoncé la création d’une coentreprise regroupant leurs activités spatiales, avec pour ambition de bâtir un acteur européen capable de rivaliser avec Starlink, le réseau satellitaire de SpaceX. Cette entité, qui pourrait voir le jour en 2027 sous réserve d’approbations réglementaires, rassemblera environ 25 000 salariés et visera à renforcer la souveraineté technologique de l’Europe dans un secteur stratégique. Airbus détiendra 35% du capital, tandis que Thales et Leonardo posséderont chacun 32,5%. Les trois groupes apporteront leurs divisions spatiales respectives, dont Thales Alenia Space et Telespazio.

L’objectif de cette alliance est de constituer un acteur intégré et compétitif face à la domination américaine, tout en soutenant les programmes souverains européens. Le périmètre de la coentreprise exclura toutefois les activités de lanceurs spatiaux. Ce projet intervient alors que l’Europe cherche à réduire sa dépendance à Starlink, dont les services ont soulevé des inquiétudes après plusieurs interruptions en Ukraine. Soutenue par les gouvernements, notamment en France et en Italie, cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large de reconquête de la souveraineté industrielle et technologique.

Les synergies issues de cette fusion sont estimées à plusieurs centaines de millions d’euros par an. Les marchés ont salué l’annonce : Leonardo a progressé de près de 2%, Thales de presque 1% et Airbus de 0,8%. Selon plusieurs analystes, cette alliance constitue un tournant stratégique pour l’Europe. Ils y voient la première étape concrète vers la création d’un pôle spatial unifié, capable de peser à l’échelle mondiale face à SpaceX et à d’autres acteurs internationaux du secteur.