Airbus va dévoiler une nouvelle génération de drones militaires autonomes

A l'occasion de l'International Aerospace Exhibition (ILA) qui se tiendra à Berlin des 10 au 14 juin, Airbus dévoilera son offre de systèmes aériens sans pilote, du drone tactique au futur appareil de combat collaboratif, avec plusieurs nouveautés destinées aux forces armées.

Airbus va présenter à Berlin l'une des gammes de systèmes aériens sans pilote (UAS) parmi "les plus complètes d'Europe", fait savoir l'avionneur, avec en vedette l'U145, version autonome de l'hélicoptère H145, ainsi que son drone de combat U760 Ravenstorm.



"Quelle que soit la capacité de drone dont nos clients ont besoin pour renforcer leur souveraineté aérienne, nous la fournissons", assure Mike Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space.



Le groupe présente également l'U740 Valkyrie, développé avec Kratos pour une mise en service visée dans l'armée de l'air allemande d'ici 2029, ainsi que plusieurs drones tactiques légers : U010 Aliaca, U030 Flexrotor et U050 Capa-X.



Airbus exposera également l'intercepteur de drones U680 Bird of Prey, conçu pour neutraliser des menaces aériennes en nombre, après un premier vol de démonstration réalisé en mars 2026.



L'avionneur précise enfin que le programme Eurodrone, destiné aux missions de renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance (ISTAR), poursuit son développement en vue d'un premier vol en 2029.



En début d'après-midi, le titre reculait de 1,4% à Paris, au sein d'un CAC en hausse de 0,7%.