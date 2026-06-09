Airbus va dévoiler une nouvelle génération de drones militaires autonomes
A l'occasion de l'International Aerospace Exhibition (ILA) qui se tiendra à Berlin des 10 au 14 juin, Airbus dévoilera son offre de systèmes aériens sans pilote, du drone tactique au futur appareil de combat collaboratif, avec plusieurs nouveautés destinées aux forces armées.
Airbus va présenter à Berlin l'une des gammes de systèmes aériens sans pilote (UAS) parmi "les plus complètes d'Europe", fait savoir l'avionneur, avec en vedette l'U145, version autonome de l'hélicoptère H145, ainsi que son drone de combat U760 Ravenstorm.
"Quelle que soit la capacité de drone dont nos clients ont besoin pour renforcer leur souveraineté aérienne, nous la fournissons", assure Mike Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space.
Le groupe présente également l'U740 Valkyrie, développé avec Kratos pour une mise en service visée dans l'armée de l'air allemande d'ici 2029, ainsi que plusieurs drones tactiques légers : U010 Aliaca, U030 Flexrotor et U050 Capa-X.
Airbus exposera également l'intercepteur de drones U680 Bird of Prey, conçu pour neutraliser des menaces aériennes en nombre, après un premier vol de démonstration réalisé en mars 2026.
L'avionneur précise enfin que le programme Eurodrone, destiné aux missions de renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance (ISTAR), poursuit son développement en vue d'un premier vol en 2029.
En début d'après-midi, le titre reculait de 1,4% à Paris, au sein d'un CAC en hausse de 0,7%.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.