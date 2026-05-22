Airbus annonce que la Royal Thai Air Force lui a commandé deux avions de transport tactique C295 afin de renforcer les capacités de défense du pays. Les appareils seront exploités par la 46e escadre de l'armée de l'air thaïlandaise depuis la base de Phitsanulok.
Les avions seront assemblés sur le site d'Airbus Defence and Space à Séville, en Espagne, avec une première livraison prévue au premier semestre 2029.
La Thaïlande exploite déjà trois C295 au sein de son armée de terre depuis 2016 pour des missions de transport de troupes et de fret. Dans cette configuration, le C295 peut transporter jusqu'à 70 soldats ou 49 parachutistes et opérer sur des pistes non préparées.
Airbus souligne également sa coopération avec Thai Aviation Industries (TAI) pour la maintenance de la flotte de C295 via des programmes de formation avancés.
Airbus progresse de 1,2% en début d'après-midi à Paris.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.