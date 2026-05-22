Airbus va livrer deux C295 à la Thaïlande

Le constructeur européen renforce sa présence en Asie-Pacifique avec une nouvelle commande militaire destinée à la Royal Thai Air Force.

Airbus annonce que la Royal Thai Air Force lui a commandé deux avions de transport tactique C295 afin de renforcer les capacités de défense du pays. Les appareils seront exploités par la 46e escadre de l'armée de l'air thaïlandaise depuis la base de Phitsanulok.



Les avions seront assemblés sur le site d'Airbus Defence and Space à Séville, en Espagne, avec une première livraison prévue au premier semestre 2029.



La Thaïlande exploite déjà trois C295 au sein de son armée de terre depuis 2016 pour des missions de transport de troupes et de fret. Dans cette configuration, le C295 peut transporter jusqu'à 70 soldats ou 49 parachutistes et opérer sur des pistes non préparées.



Airbus souligne également sa coopération avec Thai Aviation Industries (TAI) pour la maintenance de la flotte de C295 via des programmes de formation avancés.



Airbus progresse de 1,2% en début d'après-midi à Paris.