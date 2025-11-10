Airbus annonce que son quatrième module de service européen (ESM-4) est prêt à quitter son site de Brême, en Allemagne, et à être expédié au Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, pour y être testé et intégré au module d'équipage Orion.

Construit par Airbus dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA), l'ESM-4 sera un élément essentiel de la mission Artemis IV, qui prévoit que les astronautes iront vivre et travailler dans la première station spatiale lunaire de l'humanité, Gateway.

'La livraison de la quatrième ESM nous rapproche d'une nouvelle ère spatiale avec une station spatiale lunaire et des opportunités accrues pour la recherche scientifique dans l'espace lointain', commente Ralf Zimmermann, responsable de l'exploration spatiale chez Airbus.

Les modules ESM fourniront des moteurs, de l'énergie, un contrôle thermique et apporteront aux astronautes de l'eau et de l'oxygène. Ils seront installés sous le module d'équipage et formeront avec ce dernier le vaisseau spatial Orion.