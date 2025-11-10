Airbus annonce que son quatrième module de service européen (ESM-4) est prêt à quitter son site de Brême, en Allemagne, et à être expédié au Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, pour y être testé et intégré au module d'équipage Orion.
Construit par Airbus dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA), l'ESM-4 sera un élément essentiel de la mission Artemis IV, qui prévoit que les astronautes iront vivre et travailler dans la première station spatiale lunaire de l'humanité, Gateway.
'La livraison de la quatrième ESM nous rapproche d'une nouvelle ère spatiale avec une station spatiale lunaire et des opportunités accrues pour la recherche scientifique dans l'espace lointain', commente Ralf Zimmermann, responsable de l'exploration spatiale chez Airbus.
Les modules ESM fourniront des moteurs, de l'énergie, un contrôle thermique et apporteront aux astronautes de l'eau et de l'oxygène. Ils seront installés sous le module d'équipage et formeront avec ce dernier le vaisseau spatial Orion.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.