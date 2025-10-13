Siemens a annoncé lundi qu'il allait aider Airbus à réduire l'empreinte carbone de ses principaux sites industriels aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, notamment via l'installation de technologies d'énergies renouvelables, de gestion intelligente de l'énergie et de systèmes de chauffage à faible émission.
Le groupe allemand précise dans un communiqué que le projet vise à réduire de 20% la consommation énergétique de quatre des usines de l'avionneur, tout en réduisant de 85% leurs émissions de CO2 dites Scope 1 et 2 d'ici à 2030.
Pour ce faire, Siemens prévoit d'avoir recours, entre autres, à des systèmes de pompes à chaleur, d'amélioration de l'efficacité énergétique, de systèmes de comptage intelligent et d'outils permettant de surveiller, de contrôler et d'optimiser la consommation de l'ensemble des sites.
C'est la société française de conseils en technologies Capgemini qui a été choisie afin de mener à bien la première phase du programme, définir la gouvernance et apporter son soutien à la gestion et à la planification du projet. La SSII proposera également son expertise en matière de numérisation et d'automatisation des systèmes de suivi et de mesure de l'énergie.
La phase initiale a commencé à l'été 2025 avec l'élaboration de feuilles de route de décarbonation pour chaque site qui seront suivies d'études d'ingénierie avant un déploiement des infrastructures prévu dans le courant de 2026.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
