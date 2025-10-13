Airbus va s'associer à Siemens pour décarboner certaines de ses usines

Siemens a annoncé lundi qu'il allait aider Airbus à réduire l'empreinte carbone de ses principaux sites industriels aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, notamment via l'installation de technologies d'énergies renouvelables, de gestion intelligente de l'énergie et de systèmes de chauffage à faible émission.



Le groupe allemand précise dans un communiqué que le projet vise à réduire de 20% la consommation énergétique de quatre des usines de l'avionneur, tout en réduisant de 85% leurs émissions de CO2 dites Scope 1 et 2 d'ici à 2030.



Pour ce faire, Siemens prévoit d'avoir recours, entre autres, à des systèmes de pompes à chaleur, d'amélioration de l'efficacité énergétique, de systèmes de comptage intelligent et d'outils permettant de surveiller, de contrôler et d'optimiser la consommation de l'ensemble des sites.



C'est la société française de conseils en technologies Capgemini qui a été choisie afin de mener à bien la première phase du programme, définir la gouvernance et apporter son soutien à la gestion et à la planification du projet. La SSII proposera également son expertise en matière de numérisation et d'automatisation des systèmes de suivi et de mesure de l'énergie.



La phase initiale a commencé à l'été 2025 avec l'élaboration de feuilles de route de décarbonation pour chaque site qui seront suivies d'études d'ingénierie avant un déploiement des infrastructures prévu dans le courant de 2026.





