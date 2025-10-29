Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 47,4 milliards d'euros (contre 44,5 milliards d'euros sur 9 mois en 2024).
Au total, 507 avions commerciaux ont été livrés (contre 497 appareils sur 9 mois en 2024), dont 62 A220, 392 appareils de la famille A320, 20 A330 et 33 A350.
L'EBIT ajusté lié aux activités d'Airbus dans le domaine des avions commerciaux s'est élevé à 3 270 millions d'euros (contre 3 028 millions d'euros sur 9 mois en 2024), reflétant principalement un taux de couverture plus favorable et une baisse des dépenses de R&D, tandis que l'augmentation des livraisons intègre un mix défavorable.
L'EBIT consolidé (publié) s'est élevé à 3 365 millions d'euros (contre 2 690 millions d'euros sur 9 mois en 2024), incluant des ajustements nets de -781 millions d'euros.
Le résultat financier s'est élevé à 374 millions d'euros (contre -92 millions d'euros sur 9 mois en 2024), reflétant principalement la réévaluation de certaines participations et la réévaluation d'instruments financiers, partiellement compensée par l'évolution du dollar américain.
Le résultat net consolidé s'élève à 2 641 millions d'euros (contre 1 808 millions d'euros), avec un bénéfice consolidé par action publié de 3,34 euros (contre 2,29 euros).
Le groupe vise à atteindre en 2025 environ 820 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 7,0 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement client d'environ 4,5 milliards d'euros.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
