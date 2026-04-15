Aixtron entouré après un relèvement d'objectifs annuels

Aixtron s'envole de 12% à Francfort, entouré après l'annonce d'un relèvement d'objectifs annuels par le fournisseur allemand d'équipements de dépôt pour l'industrie des semi-conducteurs, à l'occasion de sa publication préliminaire au titre de son 1er trimestre 2026.

Compte tenu de l'évolution actuelle du marché, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 560 MEUR pour 2026, à plus ou moins 30 MEUR près (contre 520 MEUR précédemment, à plus ou moins 30 MEUR près).



Par ailleurs, il prévoit une marge d'EBIT en hausse, de l'ordre de 17 à 20% (contre 16 à 19% en estimation précédente), tandis que sa marge brute devrait se situer aux alentours de 42% (contre 41 à 42% attendu auparavant).



"La demande nettement plus forte que prévu du secteur de l'optoélectronique au 1er trimestre est un signe très encourageant. Nous anticipons la poursuite de cette tendance et avons donc revu à la hausse nos prévisions pour l'année", explique le CEO Felix Grawert.



"Avec notre système G10-AsP, nous disposons de l'outil de référence pour la prochaine génération des composants photoniques, qui constituent la base des communications puce-à-puce, rack-à-rack et data center-à-data center à l'ère de l'IA", poursuit-il.



Des prises de commandes vigoureuses au 1er trimestre



Au titre des trois premiers mois de 2026, les prises de commandes d'Aixtron ont progressé d'environ 30% à environ 171 MEUR et le chiffre d'affaires s'est établi à environ 59 MEUR, dans la fourchette prévisionnelle de 65 MEUR, à plus ou moins 10 MEUR près.



Les marges brute et d'exploitation du trimestre ont par contre été impactées négativement par un élément exceptionnel lié à une mesure relative au personnel, ce qui les a fait ressortir en forte baisse à environ 18% et -38% respectivement.



Oddo BHF remonte sa cible, mais reste neutre



Réagissant à cette publication préliminaire, Oddo BHF relève ses prévisions de BPA de 16% pour 2026 et de 5% pour 2027, ce qui l'amène à remonter son objectif de cours sur Aixtron à 40 EUR, contre 38 EUR précédemment.



Toutefois, le bureau d'études maintient son opinion "neutre" car, compte tenu de la récente performance du titre (qui a doublé depuis le début de l'année), il estime qu'il intègre désormais largement le scénario favorable qu'il avait envisagé pour 2027.



"Pour revenir au multiple moyen du groupe en 2027, il faudrait un chiffre d'affaires supplémentaire d'environ 150 MEUR contre notre estimation actuelle (720 MEUR), reflétant un scénario très optimiste, ce qui est possible mais non garanti à ce stade", explique l'analyste.