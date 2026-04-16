Au lendemain d'une envolée de 20,3% dans le sillage d'un relèvement de ses objectifs annuels, le titre Aixtron rechute de 8,8% à Francfort, à la suite d'un placement d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées pour un montant de 450 MEUR.
Ces obligations arrivant à l'échéance le 23 avril 2031 seront convertibles en actions ordinaires neuves et/ou existantes de la société, représentant environ 7,9% du capital. Leur règlement devrait avoir lieu aux alentours du 23 avril 2026.
Le fournisseur d'équipements de dépôt pour l'industrie des semi-conducteurs prévoit de demander l'inclusion des obligations sur le segment du marché ouvert (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort au plus tard 3 mois après la date d'émission.
Le produit net de l'opération sera utilisé à des fins générales de l'entreprise allemande, qui peuvent inclure des investissements pour soutenir la croissance organique, des acquisitions et des rachats d'actions.
"Cette transaction renforce considérablement notre flexibilité financière et nous offre une marge de manoeuvre supplémentaire pour investir stratégiquement dans l'innovation et les opportunités de croissance future", selon son CEO Felix Grawert.
AIXTRON SE est une société basée en Allemagne. La société est un fournisseur d'équipements de dépôt pour l'industrie des semi-conducteurs. Elle développe, produit et installe des équipements pour le dépôt de matériaux semi-conducteurs complexes, et propose des processus de dépôt, des conseils, des formations, une assistance à la clientèle et des services pour ces systèmes. Elle fournit également des périphériques et des services pour le fonctionnement de ses systèmes. La société fournit également des équipements de dépôt pour la production en série ainsi que pour la recherche et le développement (R&D) et la production en présérie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.