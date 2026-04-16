Aixtron rechute après un placement obligataire

Au lendemain d'une envolée de 20,3% dans le sillage d'un relèvement de ses objectifs annuels, le titre Aixtron rechute de 8,8% à Francfort, à la suite d'un placement d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées pour un montant de 450 MEUR.

Ces obligations arrivant à l'échéance le 23 avril 2031 seront convertibles en actions ordinaires neuves et/ou existantes de la société, représentant environ 7,9% du capital. Leur règlement devrait avoir lieu aux alentours du 23 avril 2026.



Le fournisseur d'équipements de dépôt pour l'industrie des semi-conducteurs prévoit de demander l'inclusion des obligations sur le segment du marché ouvert (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort au plus tard 3 mois après la date d'émission.



Le produit net de l'opération sera utilisé à des fins générales de l'entreprise allemande, qui peuvent inclure des investissements pour soutenir la croissance organique, des acquisitions et des rachats d'actions.



"Cette transaction renforce considérablement notre flexibilité financière et nous offre une marge de manoeuvre supplémentaire pour investir stratégiquement dans l'innovation et les opportunités de croissance future", selon son CEO Felix Grawert.