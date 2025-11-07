Akwel dévisse sur des perspectives déprimées pour 2026

Akwel dévisse de 14% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 220,1 millions d'euros au titre de son 3e trimestre 2025, soit une baisse d'activité de 3,9% (-2% à périmètre et taux de change constants), et surtout de perspectives déprimées pour 2026.



S'il anticipe une baisse de son activité en 2025 inférieure à celle de l'année précédente, ses perspectives sont plus pessimistes à ce jour pour l'année qui vient, le groupe prévoyant un recul à deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2026.



'Cette prévision renvoie pour une large part à la baisse de volumes prévue sur les réservoirs SCR, déjà communiquée, et sera renforcée par une conjonction de perspectives défavorables sur l'ensemble des lignes de produits', explique Akwel.



'Au-delà de la transition en cours et prévue de son activité dépollution, Akwel va se trouver confronté, en 2026, aux fortes inerties et incertitudes rencontrées par la plupart des constructeurs et équipementiers', prévient-il en outre.