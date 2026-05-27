Akzo Nobel s'envole après avoir rejeté une offre de rachat de Nippon Paint et Sherwin-Williams, tandis que Renault profite d'un accord industriel en Espagne. A l'inverse, Greencore recule après être tombé dans le rouge et Capgemini déçoit avec une feuille de route jugée moins ambitieuse.

Actions en hausse :



Akzo Nobel (+16%) : le fabricant des peintures Dulux s'envole après avoir rejeté une offre de rachat non contraignante de 73 EUR par action formulée par ses rivaux Nippon Paint et Sherwin-Williams. La direction estime que la proposition sous-évalue l'entreprise et manque de garanties sur sa réalisation.



Volvo Cars (+7%) : le constructeur suédois progresse après avoir obtenu une dérogation spéciale aux États-Unis, lui permettant de poursuivre l'importation et la vente de ses véhicules connectés. Cette autorisation, fait suite à des échanges avec le Département du Commerce autour de la gouvernance, de la technologie et de la sécurité des données.



Rockwool (+4%) : le spécialiste danois des matériaux d'isolation profite de plusieurs ajustements favorables d'analystes. ABG Sundal Collier relève sa recommandation de conserver à acheter, avec un objectif de cours porté de 215 à 225 DKK. UBS reste également à l'achat et relève son objectif de 255 à 260 DKK.



Renault (+3%) : conclut un accord avec les syndicats en Espagne. Le compromis garantit la production de cinq nouveaux modèles sur les sites de Palencia et Valladolid, ainsi que la pérennisation de 6 000 emplois. L'accord couvre notamment les salaires, la flexibilité, l'emploi et les mesures sociales.



Stellantis (+2%) : le groupe automobile étudie plusieurs options pour développer la future plateforme destinée aux grands modèles d'Alfa Romeo. Selon Emanuele Cappellano, directeur des opérations Europe, le projet pourrait être mené en interne ou via un partenariat.



Actions en baisse :



Greencore (-5%) : le spécialiste britannique des plats préparés bascule dans le rouge au 1er semestre avec une perte de 30,8 MGBP, contre un bénéfice de 19,8 MGBP un an plus tôt. Le bond de 43% du chiffre d'affaires à 1,32 MdGBP ne suffit pas à rassurer.



Capgemini (-4%) : le groupe dégaine sa nouvelle feuille de route axée sur l'IA agentique, mais le marché tique. La croissance visée de 5,5% à 7,5% par an d'ici 2028 passe mal face aux 7% à 9% du précédent plan.



Eramet (-3%) : trois mois après l'incendie sur son site sénégalais, le groupe minier a relancé la production de minéraux lourds à 30% de sa capacité. La cible 2026 tombe à 300-400 kt contre 900 kt avant le sinistre, le plein régime n'étant espéré qu'au 1er trimestre 2027.



Wacker Chemie (-2%) : le chimiste bavarois se déleste de 7% du capital de Siltronic via un placement accéléré à 89,35 EUR par titre, empochant 188 MEUR. Le titre Siltronic recule de 4% dans la foulée. Désormais actionnaire à 24%, Wacker cherche à se donner de l'air alors qu'il mène une cure d'austérité assortie de 1 500 suppressions de postes.



Securitas (-2%) : le titre du groupe de sécurité suédois accuse le coup après la cession par son actionnaire de référence Latour de 16,4 millions d'actions B pour 2,5 MdsSEK, avec une décote de 3,5%. Latour reste premier actionnaire avec 27,6% des droits de vote mais ramène sa part au capital à 8%.