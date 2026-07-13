AkzoNobel confirme avoir reçu des offres de Nippon Paint Holdings
La société a indiqué avoir pris note des récents commentaires parus dans les médias et confirme la réception de plusieurs propositions conditionnelles non contraignantes de la part de Nippon Paint Holdings concernant l'acquisition potentielle de son activité Peintures Décoratives, sur la base d'une valeur d'entreprise de 7,5 milliards d'euros.
Dans son bref communiqué de presse, AkzoNobel précise que la proposition du Japonais constitue une "proposition alternative", telle que définie dans l'accord de fusion entre AkzoNobel et Axalta Coating Systems, ce qui interdit à AkzoNobel tout engagement. En outre, la société cotée à Amsterdam précise que cette nouvelle offre sous-évalue de manière significative l'activité ciblée.
Par conséquent, le directoire et le conseil de surveillance d'AkzoNobel continuent de recommander à l'unanimité la fusion entre égaux d'AkzoNobel et d'Axalta.
Pour rappel, le 3 juin dernier, Nippon Paint et Sherwin-Williams avaient décidé de renoncer à leur projet d'acquisition conjointe d'AkzoNobel. AkzoNobel avait estimé que le prix de l'offre était loin de refléter la valeur de l'entreprise et présentait des garanties insuffisantes quant à la réalisation de l'opération, notamment au niveau réglementaire.
Depuis plus de 200 ans Akzo Nobel N.V. ne cesse d'innover afin de rendre les surfaces vivantes. Ses produits de revêtements, témoins de son expertise, sont omniprésents. Son portefeuille de marques de premier plan, qui comprend notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon, a la confiance des consommateurs dans le monde entier. Akzo Nobel N.V. mène ses activités dans plus de 150 pays et a pour objectif de devenir la première entreprise du secteur à l'échelle mondiale. Répondant en cela aux attentes de clients qui placent leur confiance dans la société de peintures la plus durable, une société qui invente le futur depuis plus de deux siècles.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.