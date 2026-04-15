L'analyste en charge du dossier est désormais à accumuler sur l'action du spécialiste des produits de revêtements (peinture...), contre un précédent avis à acheter. L'objectif de cours à six mois est à 63,20 euros, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 22,7%.
Pour 2026, la société d'analyse financière indépendante a adopté une position prudente sur le chiffre d'affaires d'AkzoNobel afin de refléter sa prévision d'un affaiblissement de la demande des ménages et du secteur de la construction. AlphaValue table également sur une morosité du secteur automobile qui devrait peser sur le segment des revêtements (Coatings). En outre, la dégradation des perspectives de l'indice PMI manufacturier mondial incite les analystes à la prudence, notamment sur la demande du segment industriel et des revêtements en poudre. En revanche, au niveau des points positifs, l'orientation positive des prix compensera largement l'impact négatif de l'inflation des coûts.
AlphaValue a donc révisé à la baisse son estimation de chiffre d'affaires annuel et vise désormais 9,9 milliards d'euros, contre 10,4 milliards d'euros précédemment. L'objectif de résultat opérationnel a également dû être abaissé de 1,2 milliard d'euros, à 994 millions d'euros.
Au niveau de l'année 2027, les prévisions de revenus ont également été diminuées de 10,8 à 10,2 milliards d'euros. Les analystes préfèrent rester prudents face aux perturbations persistantes de l'approvisionnement en pétrole et en gaz qui devraient mettre plusieurs années avant de revenir aux niveaux opérationnels d'avant-guerre, impactant ainsi négativement l'environnement macro-économique mondial.
Depuis plus de 200 ans Akzo Nobel N.V. ne cesse d'innover afin de rendre les surfaces vivantes. Ses produits de revêtements, témoins de son expertise, sont omniprésents. Son portefeuille de marques de premier plan, qui comprend notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon, a la confiance des consommateurs dans le monde entier. Akzo Nobel N.V. mène ses activités dans plus de 150 pays et a pour objectif de devenir la première entreprise du secteur à l'échelle mondiale. Répondant en cela aux attentes de clients qui placent leur confiance dans la société de peintures la plus durable, une société qui invente le futur depuis plus de deux siècles.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.