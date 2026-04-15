AkzoNobel insensible au changement de recommandation d'AlphaValue

A la Bourse d'Amsterdam, le titre AkzoNobel bouge peu (-0,27%, à 51,38 euros) malgré le changement de recommandation d'AlphaValue.

L'analyste en charge du dossier est désormais à accumuler sur l'action du spécialiste des produits de revêtements (peinture...), contre un précédent avis à acheter. L'objectif de cours à six mois est à 63,20 euros, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 22,7%.



Pour 2026, la société d'analyse financière indépendante a adopté une position prudente sur le chiffre d'affaires d'AkzoNobel afin de refléter sa prévision d'un affaiblissement de la demande des ménages et du secteur de la construction. AlphaValue table également sur une morosité du secteur automobile qui devrait peser sur le segment des revêtements (Coatings). En outre, la dégradation des perspectives de l'indice PMI manufacturier mondial incite les analystes à la prudence, notamment sur la demande du segment industriel et des revêtements en poudre. En revanche, au niveau des points positifs, l'orientation positive des prix compensera largement l'impact négatif de l'inflation des coûts.



AlphaValue a donc révisé à la baisse son estimation de chiffre d'affaires annuel et vise désormais 9,9 milliards d'euros, contre 10,4 milliards d'euros précédemment. L'objectif de résultat opérationnel a également dû être abaissé de 1,2 milliard d'euros, à 994 millions d'euros.



Au niveau de l'année 2027, les prévisions de revenus ont également été diminuées de 10,8 à 10,2 milliards d'euros. Les analystes préfèrent rester prudents face aux perturbations persistantes de l'approvisionnement en pétrole et en gaz qui devraient mettre plusieurs années avant de revenir aux niveaux opérationnels d'avant-guerre, impactant ainsi négativement l'environnement macro-économique mondial.