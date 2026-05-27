AkzoNobel rejette une offre un peu pâle de la concurrence
Le spécialiste des peintures et produits de revêtements s'enflamme à la Bourse d'Amsterdam (+14,55%, à 60,16 euros). Le groupe a annoncé avoir récemment refusé une offre de la part de Nippon Paint Holdings et de The Sherwin-Williams Company.
AkzoNobel a indiqué qu'en prévision de la publication imminente du formulaire F-4 de la SEC (le gendarme boursier américain) détaillant son projet de fusion avec Axalta Coating Systems, il confirmait avoir rejeté, le 1er mai dernier, une proposition conditionnelle et non contraignante de Nippon Paint Holdings et de The Sherwin-Williams Company. Cette dernière visait à formuler une offre en numéraire sur l'ensemble des actions émises et en circulation d'AkzoNobel à un prix indicatif de 73 euros en espèces par action. L'offre faisait suite à une proposition initiale soumise le 16 avril et rejetée le 22 avril.
Dans le détail de la proposition, Nippon Paint Holdings aurait lancé une offre publique d'achat entièrement en numéraire sur la totalité des actions émises et en circulation du Néerlandais. A l'issue de l'opération, le Japonais aurait conservé les activités Peintures décoratives d'AkzoNobel, tandis que les activités Revêtements automobiles et spécialisés, Revêtements marins et de protection et Peintures en poudre auraient été revendues séparément à The Sherwin-Williams Company.
Le directoire et le conseil de surveillance ont estimé que le prix d'offre indicatif était loin de refléter de manière adéquate la valeur de l'entreprise et ses perspectives à long terme, compte tenu des avantages de la fusion recommandée avec Axalta. En outre, la proposition présentait des garanties insuffisantes quant à la réalisation de l'opération, au regard des autorisation réglementaires et de la scission des activités.
L'avis de KBC Securities
La banque belge reconnait que les incertitudes liées aux autorités de la concurrence, mais elle rappelle le parcours assez décevant d'AkzoNobel ces dernières années, marqué par de la volatilité et une faible croissance structurelle.
Les analystes ont ajouté qu'étant donné que "l'exécution du projet de fusion avec Axalta et la réalisation des 600 millions de dollars de synergies de coûts visées prendront du temps'", ils ont maintenu pour l'instant leur recommandation à conserver, avec un objectif de cours de 63 euros
Depuis plus de 200 ans Akzo Nobel N.V. ne cesse d'innover afin de rendre les surfaces vivantes. Ses produits de revêtements, témoins de son expertise, sont omniprésents. Son portefeuille de marques de premier plan, qui comprend notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon, a la confiance des consommateurs dans le monde entier. Akzo Nobel N.V. mène ses activités dans plus de 150 pays et a pour objectif de devenir la première entreprise du secteur à l'échelle mondiale. Répondant en cela aux attentes de clients qui placent leur confiance dans la société de peintures la plus durable, une société qui invente le futur depuis plus de deux siècles.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.