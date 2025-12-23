AkzoNobel surperforme après le renforcement au capital de Cevian

AkzoNobel surperforme la tendance mardi à la Bourse d'Amsterdam suite à l'annonce par le fonds d'investissement et actionnaire activiste suédois Cevian de son renforcement au capital du fabricant néerlandais de peintures et de revêtements.



Vers 13h45, le titre du propriétaire de la marque Dulux gagne 0,5%, alors que l'indice AEX cède au même moment 0,3%.



Dans un avis financier déposé auprès de l'AFM, le gendarme boursier des Pays-Bas, Cevian déclare désormais détenir 10,15% du capital et des droits de vote d'AkzoNobel, contre plus de 5% lors de sa dernière notification, ce qui en fait le principal actionnaire de la société devant le fonds californien Dodge & Cox.



Au mois d'août dernier, bon nombre d'analystes s'étaient montré surpris par l'accueil favorable réservé par l'équipe de direction du groupe de chimie à l'arrivée de ce fonds qui affiche l'ambition de rendre ses entreprises détenues en portefeuille mieux valorisées.



Selon eux, Cevian n'y est pas pour rien dans la décision, prise le mois dernier, de conclure une fusion "entre égaux" et par échange d'actions avec l'américain Axalta Coating Systems, dans le but de créer une entreprise mondiale de revêtements de premier plan affichant une valeur d'entreprise d'environ 25 milliards de dollars, alors qu'AkzoNobel se contentait jusqu'ici d'opérations limitées, comme la cession de ses activités en Inde ou au Pakistan, un virage qui pourrait annoncer d'autres revirements stratégiques, selon les spécialistes.