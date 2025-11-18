AkzoNobel va fusionner avec Axalta Coating Systems

AkzoNobel annonce avoir conclu un accord définitif pour une fusion 'entre égaux' et par échange d'actions avec Axalta Coating Systems, créant ainsi 'une entreprise mondiale de revêtements de premier plan avec une valeur d'entreprise d'environ 25 milliards de dollars'.



Selon le chimiste, l'ensemble combiné 'sera bien placé pour stimuler une croissance substantielle et la création de valeur pour les actionnaires', s'appuyant sur des revenus d'environ 17 MdsUSD en 2024 et un free cash-flow ajusté pro forma de 1,5 MdUSD.



'Cette combinaison devrait générer des synergies identifiées et exploitables d'environ 600 MUSD, dont 90% devraient être réalisées dans les trois premières années suivant la clôture de la transaction', poursuit le groupe néerlandais.



Selon l'accord, les actionnaires d'Axalta recevront 0,6539 action AkzoNobel pour chaque action Axalta détenue. AkzoNobel versera un dividende extraordinaire à ses actionnaires, qui détiendront 55% du nouvel ensemble.



Les sociétés prévoient que la transaction sera finalisée fin 2026 à début 2027, sous réserve des approbations requises, de l'autorisation pour la cotation des actions du nouveau groupe combinée sur le NYSE et du respect d'autres conditions habituelles.