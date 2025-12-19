AkzoNobel va investir 50 millions d'euros pour moderniser son usine de Waukegan aux États-Unis

AkzoNobel va investir 50 millions d'euros pour moderniser son usine de Waukegan, Illinois, aux États-Unis - le plus grand site de production de revêtements aérospatiaux de l'entreprise.



En plus d'augmenter la capacité, d'installer de nouvelles machines et d'introduire davantage de processus automatisés, le projet comprendra également la création d'un nouvel espace d'entrepôt de l'autre côté de la frontière de l'État, dans le Wisconsin.



Cet investissement fait partie du programme d'Excellence Industrielle d'AkzoNobel, conçu pour améliorer les opérations et réduire la complexité.



L'entreprise vise à réduire les coûts d'exploitation et à optimiser son réseau industriel afin d'accroître la compétitivité et de favoriser une croissance durable.



" Cet investissement renforcera notre capacité globale d'approvisionnement nord-américaine et consolidera notre position de leader dans l'industrie des revêtements aérospatiaux ", a déclaré Patrick Bourguignon, directeur de l'activité Automotive and Specialty Coatings d'AkzoNobel.

