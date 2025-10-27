Albemarle a annoncé lundi la cession d’une participation majoritaire de 51% dans Ketjen, sa division de catalyseurs pour le raffinage, au fonds d’investissement KPS Capital Partners, ainsi que la vente de sa participation de 50% dans la coentreprise Eurecat au groupe français Axens SA. L’ensemble des transactions représente une valeur d’environ 660 millions de dollars. Le groupe chimique américain, l’un des principaux producteurs mondiaux de lithium, prévoit d’utiliser ces fonds pour réduire sa dette et renforcer sa solidité financière, dans un contexte de baisse marquée des prix du lithium.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie de recentrage sur les activités stratégiques d’Albemarle, à savoir le lithium et le brome. La société, dont les résultats ont été affectés en 2025 par le recul du marché des batteries, cherche à rationaliser son portefeuille et à améliorer sa génération de trésorerie. À l’issue des opérations, attendues au premier semestre 2026, Albemarle conservera 49% de Ketjen ainsi que sa division Performance Catalyst Solutions, qui comprend l’usine PCS de Pasadena (Texas).

Le fonds KPS Capital Partners, qui gère plus de 19 milliards de dollars d’actifs, prévoit d’appuyer le développement international de Ketjen et d’en améliorer la rentabilité. Cette transaction marque une nouvelle étape dans la réorganisation d’Albemarle, qui vise à se concentrer sur les segments les plus porteurs de la transition énergétique, tout en consolidant son bilan.