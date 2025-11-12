Alcon s'adjuge plus de 6% à Zurich, après la publication par le groupe spécialisé dans l'ophtalmologie d'un BPA coeur en léger repli à 0,79 dollar pour son 3e trimestre 2025, mais tout de même supérieur aux attentes selon Invest Securities.
De même, sa marge opérationnelle coeur s'est tassée moins que prévu, reculant de 0,4 point à 20,2% pour un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 2,59 MdsUSD (+5% à taux de changes constants), tirée en particulier par les équipements (+13%).
'Unity VCS gagne de l'attrait sur les marchés clés et notre carnet de commandes demeure solide', précise son CEO David J Endicott, qui pointe aussi un bon accueil des chirurgiens à PanOptix Pro et des débuts prometteurs pour Tryptyr.
Sur ces bases, Alcon confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, dont un BPA coeur entre 3,05 et 3,15 USD, une marge opérationnelle coeur entre 19,5 et 20,5%, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 10,3 et 10,4 MdsUSD.
Alcon Inc. est le leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits de soin ophtalmologique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits et équipements chirurgicaux ophtalmiques (56,1%) : consommables (51,8% du CA), produits implantables (32,1%) et autres (16,1% ; notamment équipements chirurgicaux) destinés au traitement de la cataracte, des maladies rétiniennes, du glaucome et des erreurs de réfraction ;
- produits de soin de la vision (43,9%) : lentilles de contact (60,5% du CA) et produits de soins oculaires (39,5% ; collyres et pommades ophtalmiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 17 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (0,8%), Etats-Unis (45,9%), Chine (5,7%), Japon (5,6%) et autres (42%).
