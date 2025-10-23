Alexandre Malval est nommé directeur Design de la marque Renault à compter du 2 janvier.
Il sera rattaché à Laurens van den Acker, Chief Design Officer, membre de la Leadership Team de Renault Group. Il intègrera le comité de direction de la marque Renault.
Alexandre Malval débute sa carrière chez Renault en 1994 au sein du département de design avancé avant de rejoindre, en 1996, le Design Center Europe du groupe Volkswagen à Barcelone.
En 2001, il rejoint le Centre de Création Citroën à Paris, puis celui de Peugeot, avant de prendre la tête du design Citroën en 2012.
Depuis 2018, Alexandre Malval est CEO et Design Director du Mercedes-Benz International Design Center Europe à Sophia Antipolis.
Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault et Chief Growth Officer Renault Group a déclaré ' Son expérience internationale et son sens de l'innovation seront des leviers déterminants pour porter le développement de Renault en Europe et sur la scène mondiale. '
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
