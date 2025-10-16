Alibaba a annoncé que ses investissements massifs en intelligence artificielle commencent déjà à générer des rendements mesurables dans son activité de commerce en ligne. À la veille du lancement des ventes anticipées du Singles Day, le vice-président Kaifu Zhang a indiqué que l’intégration de l’IA dans les outils publicitaires et de recommandation avait permis une hausse de 12% du retour sur dépenses publicitaires, un résultat qualifié d’"exceptionnel" pour ce type de déploiement. L’entreprise s’attend à un impact significatif sur le volume de ventes généré pendant le plus grand événement commercial de l’année en Chine.

Alibaba a engagé un plan d’investissement de 380 milliards de yuans (environ 53 milliards de dollars) sur trois ans pour développer l’IA et le cloud, misant sur ces technologies comme leviers stratégiques de croissance. Les applications concernent la personnalisation des recherches, les essayages virtuels et l’optimisation des performances publicitaires. L’unité e-commerce du groupe a enregistré une croissance de 10% sur un an au deuxième trimestre 2025, à 19,53 milliards de dollars, confirmant la reprise progressive de la consommation en ligne en Chine.

L’an dernier, les ventes du Singles Day avaient progressé de 20,1% sur un an, atteignant 1 110 milliards de yuans sur l’ensemble des plateformes chinoises. Alibaba espère maintenir cette dynamique grâce à ses innovations en IA, considérées comme un facteur clé de compétitivité. Le directeur financier Toby Xu a rappelé fin août que ces investissements, bien que coûteux à court terme, constituent une priorité stratégique : "Nous mettons moins l’accent sur les marges pour l’instant, car l’IA et la consommation représentent deux opportunités historiques pour le groupe."