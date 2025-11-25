Le groupe chinois Alibaba a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre fiscal, tirés par l’essor de son activité cloud soutenue par la demande en intelligence artificielle. Le chiffre d’affaires global a progressé de 5% sur un an, atteignant 247,8 milliards de yuans, contre 242,65 milliards attendus. La division cloud a été le principal moteur de cette performance, avec une hausse de 34% de ses revenus, à 39,8 milliards de yuans, portée par une envolée des ventes de produits liés à l’IA.

Eddie Wu, directeur général du groupe, a indiqué que la demande dépassait les capacités actuelles de déploiement de serveurs. Alibaba a déjà engagé 120 milliards de yuans dans ses infrastructures IA en un an et pourrait revoir à la hausse son budget initial de 380 milliards sur trois ans. L’application Qwen, basée sur les modèles propriétaires du groupe, a dépassé les 10 millions de téléchargements dès sa première semaine de lancement public, consolidant la position d’Alibaba comme acteur majeur de l’IA en Chine.

Parallèlement, la rentabilité globale du groupe a fortement reculé, avec un EBITDA en baisse de 78% à 9,1 milliards de yuans, pénalisé par les investissements dans le segment du quick commerce. Néanmoins, cette activité progresse rapidement, avec une hausse de 60% des revenus contre 12% au trimestre précédent. Le commerce en ligne domestique dans son ensemble a enregistré une croissance de 16%, et Alibaba considère désormais le quick commerce comme un pilier stratégique, avec un objectif d’un trillion de yuans de volume d’affaires d’ici trois ans.