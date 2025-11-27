Alibaba a lancé jeudi ses premières lunettes intelligentes dotées d’intelligence artificielle, baptisées Quark AI Glasses, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion dans l’IA grand public. Déclinées en deux modèles, le S1 à 3 799 yuans (environ 536 dollars) et le G1 à 1 899 yuans, ces lunettes ambitionnent de concurrencer les Ray-Ban Display de Meta et EssilorLuxottica, commercialisées depuis septembre. Équipées des modèles Qwen développés par Alibaba, elles permettent des interactions vocales avec l’IA, la traduction instantanée ou encore la génération de comptes-rendus.

Les Quark AI Glasses disposent d’écrans intégrés aux verres et d’une caméra embarquée, avec une fonctionnalité notable permettant de reconnaître un produit et d’en afficher le prix via Taobao. Le modèle S1 se distingue par une qualité d’affichage supérieure. Destinées dans un premier temps au marché chinois, ces lunettes affrontent déjà des concurrents locaux comme Xiaomi et Xreal. Selon Omdia, les ventes mondiales de lunettes connectées pourraient dépasser les 10 millions d’unités en 2026.

Ce lancement s’inscrit dans une dynamique plus large d’investissement d’Alibaba dans l’intelligence artificielle. Son application Qwen a dépassé les 10 millions de téléchargements en une semaine. Par ailleurs, la division cloud du groupe, moteur de sa croissance IA, a récemment vu ses revenus fortement progresser. Déterminé à s’imposer face à Tencent et Baidu, Alibaba entend capitaliser sur cette nouvelle génération d’appareils pour accélérer la démocratisation de ses solutions IA.