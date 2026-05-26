Malgré un bilan solide et une audience numérique captive, Alibaba Health Information Technology Limited s'échange avec une décote alors que les investisseurs perdent foi en ses perspectives de croissance.

La thématique de la consommation en Chine s'est officiellement heurtée à un mur. Prétendre le contraire relève soit du déni, soit d'une méconnaissance des données du Bureau National des Statistiques (NBS). La croissance des ventes au détail globales a stagné à un niveau anémique de 1,9% en glissement annuel sur les quatre premiers mois de 2026.

Toutefois, le secteur de la santé présente un paradoxe unique face à ce ralentissement général de la consommation.

Le marché est colossal et poursuit son expansion : les dépenses de santé totales dépassent déjà les 1 000 milliards de dollars américains pour l'exercice 2026. Parallèlement, la demande bascule nettement vers le numérique. Le nombre d'utilisateurs de services médicaux en ligne en Chine a atteint 393 millions à la mi-2025, soit environ 35% de l'ensemble des internautes, contre 365 millions en juin 2024.

En apparence, les consommateurs dépensent davantage : les dépenses de santé par habitant ont atteint 2 573 CNY en 2025, contre 2 547 CNY en 2024. Le changement réside dans la structure de ces dépenses.

Pour des sociétés comme Alibaba Health, cette configuration est délicate : la demande est présente, mais elle n'est pas de nature à doper facilement les marges. Si Alibaba Health a réussi à arracher une hausse de son chiffre d'affaires, c'est uniquement parce que le budget des consommateurs se réoriente strictement vers les prescriptions obligatoires.

Une croissance des ventes laborieuse

Sur le papier, Alibaba Health a réalisé une bonne année, mais un examen plus approfondi nuance ce constat. Le chiffre d'affaires a atteint 34,3 milliards de CNY pour l'exercice 2026, soit une hausse de 12% sur un an par rapport aux 30,6 milliards de CNY de l'exercice 2025.

Le bénéfice net a bondi de 35,2% pour s'établir à 1,9 milliard de CNY, contre 1,4 milliard de CNY lors de l'exercice précédent. La direction indique que les revenus ont progressé grâce à l'acquisition continue d'utilisateurs, de produits et de transactions, tandis que les profits ont crû plus rapidement sous l'effet d'une amélioration de l'efficience opérationnelle.

L'endettement financier total est resté nul sur les deux exercices, isolant l'activité de l'exposition macroéconomique aux taux d'intérêt. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont presque doublé, terminant l'année à 5,4 milliards de CNY, contre 2,2 milliards de CNY l'année précédente.

Alibaba Health a maîtrisé son efficacité opérationnelle mais semble avoir perdu son ambition stratégique. Le management doit désormais réagir.

Vivre d'espoir

Le titre s'est effondré de 13,4% sur l'année écoulée pour s'établir au niveau morose de 3,3 CNY, restant bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 6,9 CNY, ce qui signifie que le marché a déjà divisé ses attentes par deux. Cette vague de ventes a ramené la capitalisation boursière de la société à 53,9 milliards de CNY (7,9 milliards de USD).

Sur les 16 analystes qui suivent la valeur, 11 recommandent l'achat et cinq sont à 'conserver', misant sur un objectif de cours moyen de 5,1 CNY. Cela dessine un potentiel de hausse massif de 51,5% par rapport au cours actuel. L'action est actuellement piégée dans une trappe à valorisation : fondamentalement sous-évaluée, elle attend simplement l'étincelle pour redémarrer.

Le poids de la maison mère

Outre le bilan, le principal casse-tête d'Alibaba Health réside dans la menace constante d'un changement de réglementation soudain de la part de Pékin. Opérant dans le secteur ultra-sensible de la santé en Chine, tout ajustement réglementaire concernant la vente de médicaments en ligne ou la confidentialité des données pourrait instantanément paralyser sa plateforme numérique.

De plus, l'entreprise est totalement dépendante de l'écosystème d'Alibaba Group pour son trafic, ce qui signifie que toute atteinte à la réputation de la maison mère la pénalise immédiatement.

Enfin, des poids lourds de la technologie tels que Meituan et JD Health utilisent agressivement leurs propres réseaux logistiques, menaçant de transformer la pharmacie en ligne d'Alibaba Health en une activité de commodité à faible marge si elle ne parvient pas à se différencier.