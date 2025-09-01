L'action Alibaba s'est envolée de plus de 18% à la Bourse de Hong Kong, portée par une performance spectaculaire de son activité cloud, dopée par l'intelligence artificielle. Ce rebond, le plus fort depuis fin 2022, intervient malgré des résultats globalement inférieurs aux attentes. Le titre coté aux Etats-Unis avait déjà salué vendredi les annonces, puisqu'il avait bondi de 12,9%.

La division cloud, en hausse de 26%, a largement dépassé les prévisions (18,4%) pour atteindre 33,4 milliards de yuans (4,67 milliards de dollars). Un signal fort, salué par les analystes, qui y voient un moteur de croissance durable pour le groupe.

Qu’est-ce qui a changé ?

Le groupe chinois mise désormais clairement sur l’IA comme levier stratégique. "Nos investissements dans l’IA commencent à porter leurs fruits", a affirmé le PDG Eddie Wu, précisant que plus de 100 milliards de yuans ont été investis dans l’IA et les infrastructures sur les douze derniers mois. Selon DZ Bank, les revenus liés à l’IA enregistrent une croissance à trois chiffres pour le huitième trimestre consécutif.

Alibaba multiplie les annonces technologiques et développe même ses propres puces, a révélé le Wall Street Journal, dans un contexte de tensions sino-américaines sur les composants avancés. L’objectif : réduire sa dépendance à Nvidia et sécuriser le déploiement de ses data centers en Chine.

Mais la performance du cloud ne masque pas totalement les fragilités du reste du groupe. Le chiffre d’affaires global a atteint 247,7 milliards de yuans, en dessous des attentes (253,2 milliards). L’EBITA ajusté a reculé de 14% et le free cash-flow est passé dans le rouge, à -18,8 milliards de yuans, plombé par les lourds investissements dans l’infrastructure et la livraison express.

Est-ce le retour en grâce attendu par le marché ?

Pas encore, mais le marché semble vouloir y croire. La hausse du titre reflète un regain de confiance, soutenu par la montée en puissance du cloud et la stratégie IA d’Alibaba.

Le groupe se trouve cependant à un tournant. Son cœur de métier, le e-commerce en Chine, reste sous pression : revenus en hausse de 10%, mais EBITA en chute de 21%. Le quick commerce, qui permet des livraisons en une heure, pèse sur la rentabilité. Alibaba y voit néanmoins un vecteur d’expansion, avec un objectif ambitieux de 1 000 milliards de yuans de GMV supplémentaires par an d’ici trois ans.

A l’international, le redressement d’AliExpress et la croissance en Europe et au Moyen-Orient confirment un certain dynamisme, mais les marges restent faibles. Le groupe doit encore convaincre qu’il peut transformer ses investissements massifs en relais de croissance durables, sans sacrifier sa rentabilité.

Mais on l'aura compris, c'est le pivot narratif IA qui dope le titre depuis ce weekend.