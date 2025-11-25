L'excellent groupe canadien de stations-services et d'épiceries de proximité a-t-il atteint son pic d'expansion ?

C'est ce que craint logiquement le marché après un huitième semestre consécutif de stagnation du chiffre d'affaires et du profit d'exploitation.



En bourse, le titre fait du surplace depuis deux ans, causé notamment par la forte pression à la vente liée au désinvestissement de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, le deuxième actionnaire du groupe derrière Alain Bouchard, qui a cédé un cinquième de sa participation.

Alimentation Couche-Tard traverse cet épisode de stagnation alors qu'il a continué à enchaîner les acquisitions, dont celles particulièrement notables de 2 175 stations TotalEnergies en Europe du Nord pour 3,4 milliards d'euros ; et, plus tôt cette année, de 270 stations GetGo aux États-Unis pour 1,6 milliard de dollars.

L'opération de croissance externe réellement transformatrice aurait bien sûr été le rachat de 7-Eleven – un deal à 46 milliards de dollars, sans doute exigeant en termes de financement – qui n'a finalement pas abouti.

C'est le deuxième méga deal tenté par le Canadien dans sa stratégie de conquête mondiale qui capote. En 2021, on s'en souvient, son offre de racheter Carrefour à vingt euros par action avait elle aussi buté sur une impasse.

Les appétits du groupe – qui réalise toujours l'essentiel de ses profits aux Etats-Unis – restent donc bien aiguisés. Mais à défaut de pouvoir réaliser ses ambitions de croissance externe, il met le paquet sur les rachats d'actions ; son capital est ainsi divisé par un nombre de titres qui a diminué d'un sixième en cinq ans.

Du reste, ce n'est pas le premier épisode de stagnation de ce type que traverse Alimentation Couche-Tard. Il en avait connu un parfaitement similaire entre 2013 et 2017. À l'aune de son omniprésence en Amérique du Nord, il apparaît cependant clair que son avenir s'inscrit au grand large, malgré ses deux premières tentatives avortées.

La capitalisation boursière du groupe évolue présentement autour de dix-sept fois le cash-flow libre qu'il réalisait l'an dernier. C'est nettement moins que la moyenne des dix dernières années, qui oscillait plutôt autour de vingt-cinq fois le cash-flow libre.