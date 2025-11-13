Les valeurs européennes évoluent dans des directions contrastées ce jeudi. Les biotechs et les industriels affichent un net regain d'intérêt, portés par des publications solides, tandis que plusieurs dossiers plus cycliques ou restructurés subissent des prises de bénéfices. Les résultats d'ALK-Abelló, Eckert & Ziegler, Merck ou Bilfinger soutiennent les hausses du jour, alors que Siemens, SMA Solar, Montana Aerospace ou Hapag-Lloyd pèsent sur la tendance. Le marché réagit dans l'ensemble aux publications trimestrielles, aux ajustements de prévisions et aux décisions stratégiques annoncées par les groupes.

Actions en hausse :

ALK-Abelló (+11%) se renforce après la publication de résultats supérieurs aux attentes. Le groupe danois de biotechnologie a vu son chiffre d’affaires trimestriel grimper à 1,53 MdDKK, contre 1,31 MdDKK un an plus tôt, tandis que le bénéfice net s’est élevé à 314 MDKK, soutenu par la croissance des ventes de traitements contre les allergies. La société confirme sa dynamique solide sur les neufs premiers mois de l’année, avec un bénéfice net en hausse de plus de 40%.

Eckert & Ziegler (+10%) rebondit après plusieurs mois difficiles, porté par la reprise de son activité dans les radio-isotopes pharmaceutiques. Le groupe allemand a vu son chiffre d’affaires progresser de plus de 7% au troisième trimestre, à 75,3 MEUR, et son résultat opérationnel ajusté grimper de 8%, à 15,4 MEUR. La société, qui confirme ses objectifs annuels, profite du retour à la normale après la cyberattaque de février et le redémarrage de ses livraisons de générateurs de gallium.

Zealand Pharma (+8%) s'apprécie malgré une perte opérationnelle de 461 MDKK au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires s’établit à 50 MDKK, un niveau conforme aux attentes. Le marché salue surtout la confirmation des perspectives 2025, avec des dépenses d’exploitation maintenues entre 2,0 et 2,3 MdsDKK, signe d’une maîtrise des coûts alors que la société poursuit ses investissements dans le développement de traitements métaboliques.

Bilfinger (+8%) gagne du terrain après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 8% à 1,38 MdEUR et d’un EBITA de 81 MEUR, soutenus par la demande dans l’énergie et la pharmacie. Le groupe industriel relève sa prévision de flux de trésorerie pour 2025 à 300-360 MEUR, contre 210-270 MEUR auparavant, et anticipe désormais une marge EBITA comprise entre 5,4% et 5,6%.

Merck (+7%) progresse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe pharmaceutique et technologique allemand a dégagé un bénéfice net de 898 MEUR, porté par la reprise de son activité laboratoires et la contribution de Springworks Therapeutics dans l’oncologie. Malgré l’impact défavorable des changes, Merck a relevé ses prévisions pour 2025, visant un chiffre d’affaires compris entre 20,8 et 21,4 MdsEUR et un Ebitda ajusté entre 6 et 6,2 MdsEUR.

SBM Offshore (+7%) grimpe après avoir relevé pour la deuxième fois ses prévisions annuelles. Le groupe néerlandais de services pétroliers et gaziers anticipe désormais un Ebitda autour de 1,65 MdUSD, soutenu par une hausse de 26% du chiffre d’affaires trimestriel à 3,6 MdsUSD. L’activité clé en main, en forte progression, et la mise en service de trois nouveaux FPSO, dont le Tamandaré au Brésil, tirent la performance.

SoftwareOne (+4%) avance après une forte hausse de ses revenus au troisième trimestre, à 343 MCHF, soutenue par l’intégration de Crayon. Le groupe suisse de services informatiques a doublé sa marge Ebitda à 12,2% et vise désormais plus de 20% sur l’année. Les synergies de coûts liées à l’acquisition atteignent déjà 21 MCHF, avec un objectif de 80 à 100 MCHF d’ici 2026.

Actions en baisse :

Montana Aerospace (-14%) chute après l’annonce d’une perte nette trimestrielle creusée à 17,5 MEUR, contre 10,9 MEUR un an plus tôt. Le chiffre d’affaires du spécialiste suisse des composants aérospatiaux recule à 248 MEUR, pénalisé par la faiblesse de la demande et des coûts élevés. Le groupe maintient toutefois ses objectifs, visant 900 MEUR de revenus en 2025 et 1 MdEUR en 2026.

SMA Solar (-10%) s’enfonce après des résultats décevants, malgré un chiffre d’affaires en légère hausse à 1,13 MdEUR sur neuf mois. Le groupe allemand a enregistré une perte nette de 144,5 MEUR, plombée par des dépréciations et une forte pression concurrentielle sur les prix. Si le carnet de commandes reste solide à 1,3 MdEUR, la demande sur le segment résidentiel demeure faible. Jefferies maintient sa recommandation neutre avec un objectif de 22 EUR.

Modern Times Group (-4%) s’effrite malgré des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement de sa prévision de croissance organique à 7-9%. Le marché réagit prudemment à l’annonce d’un projet d’introduction en bourse de 450 MUSD pour sa filiale indienne PlaySimple, qui pourrait diluer les marges à court terme. Le groupe suédois de divertissement, propriétaire de jeux mobiles comme RAID: Shadow Legends, table sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 11,4 et 11,7 MdsSEK.

Siemens (-3%) plie après l’annonce de la déconsolidation de sa participation dans Siemens Healthineers, dont 30% des actions seront distribuées aux actionnaires via une scission. Le groupe allemand conservera une part minoritaire, ramenée à terme au statut d’actif financier. Cette décision vise à simplifier son portefeuille et à recentrer ses activités technologiques. Parallèlement, Siemens anticipe une forte expansion de son marché adressable, de 490 à 650 MdsEUR d’ici 2030, portée par l’IA, la défense et les semi-conducteurs.

Sabadell (-3%) recule malgré un bénéfice net record de 1,39 MdEUR sur neuf mois, en hausse de 7,3 %. Le groupe espagnol a souffert au troisième trimestre d’une baisse de 4% de son revenu net d’intérêts, pénalisé par la détente des taux, tandis que la cession de TSB à Santander et l’échec de l’OPA de BBVA continuent de peser sur la visibilité. La banque maintient toutefois ses objectifs annuels et un dividende en hausse pour 2025-2027.

Hapag-Lloyd (-3%) fléchit après avoir annoncé une chute de 50% de son bénéfice net sur neuf mois, à 846 MEUR, dans un contexte de volatilité persistante du transport maritime. Le groupe a abaissé la borne haute de sa prévision d’EBIT pour 2025, désormais comprise entre 0,5 et 1 MdEUR, malgré une hausse de 9% des volumes transportés. La faiblesse des taux de fret et la menace de surcapacité pèsent sur le secteur, même si la coopération Gemini avec Maersk commence à générer des gains de coûts.

Dermapharm (-2%) cède du terrain après un repli de 2,3% de son chiffre d’affaires sur neuf mois à 869 MEUR, impacté par la restructuration de son activité de réimportation. Le laboratoire allemand maintient toutefois ses objectifs annuels, misant sur un recentrage vers les produits à plus forte marge et une croissance durable de son portefeuille pharmaceutique.