Fondée il y a vingt ans par Nicolas Walewski, la société de gestion Alken Asset Management reste discrète vis-à-vis du grand public. Si elle parvient à ne pas faire la lumière sur ses principales positions en portefeuille, ses performances ne passent pas inaperçu : le fonds Alken Small Cap Europe, par exemple, ressort en tête de sa catégorie Quantalys sur 1/3/5/8/10 ans. Entretien avec un de ses gérants, Nicolas Walewski, par ailleurs directeur général et fondateur de Alken AM.

Nicolas Walewski, qu’est-ce qui fait l’originalité du fonds Alken Small Cap Europe ? Comment expliquez-vous sa surperformance ces cinq dernières années ?

"Si le fonds superforme en effet chaque année, depuis 2021, son indice de référence, le MSCI Europe Small Cap, les années 2022 et 2025 ont été particulièrement bonnes. En 2022, le fonds a progressé de 5.9%, à comparer à -22.5% pour l’indice, grâce à une forte pondération, plus d’un quart du fonds, sur les valeurs énergétiques. Ce positionnement en amont de la crise énergétique, notamment à travers Vallourec dès 2020, nous a été très bénéfique. De même, nous étions, dès avant la déclaration de guerre à l’Ukraine en février 2022, positionnés sur le secteur de la défense. Nous avions alors profité de la mise à l’écart de ce secteur depuis des décennies, phénomène boursièrement exacerbé par l’influence grandissante des critères ESG. La Russie se montrant menaçante quelques années avant l’invasion de l’Ukraine, il nous est apparu intéressant d’entrer à bon compte sur les quelques grands acteurs européens, comme Kongsberg Gruppen, Rheinmetall ou Saab. Nous avons ensuite progressivement diversifié nos positions dans la défense à travers les 5 à 10 sociétés européennes comme Indra, Renk, ou encore Exail Technologies, de sorte que depuis 2022 nous avons toujours eu 10/15% du fonds positionné sur ce secteur. Cette année, outre la défense, Zegona Communications, 1ere position (pondération > 9%), contribue fortement à la performance grâce à un cours multiplié par près de trois. Ce groupe de télécommunication anglais est porté par le redressement de Vodafone Espagne, démultiplié par un fort levier financier. Le management, qui a un excellent track-record dans l’industrie depuis vingt ans, nous rend très confiants sur le profil d’amélioration du free cash-flow dans les deux années à venir, au-delà du consensus actuel des analystes."

Quelle est le portrait-robot de la valeur idéale à entrer dans le fonds ?

"Nous sommes très libres dans notre stock-picking, sans biais sectoriel ni géographique, ni de style de gestion, avec un univers de valeurs large puisqu’il va jusqu’à 10 milliards de capitalisation au moment où nous entrons au capital. Nous sélectionnons les sociétés qui ont un bon management, un bon business et une bonne valorisation. Un bon management, c’est-à-dire un bon track record avec une bonne gouvernance. Par bon business, nous entendons un business compréhensible, avec des risques maitrisés (réglementation, litiges, subventions…) et qui offre un profil d’amélioration de la rentabilité bien supérieur à ce que le marché attend. Une bonne valorisation, c’est une valorisation soit exagérément décotée avec de bonnes raisons que les choses changent, comme nous l’avions fait avec Alstom en 2024, Vallourec en 2020 ou le secteur de la défense, soit une valorisation qui parait riche en instantanée au regard de ses multiples, mais qui en fait ne l’est pas compte tenu de perspectives significativement sous-estimées. Nous pensons que c’est le cas aujourd’hui pour Zegona, ou Siemens Energy dont le potentiel dans les turbines à gaz nous semble encore très élevé grâce aux besoins d’énergie générés par les infrastructures d’IA."

Le fonds surperforme chaque année sa catégorie et son indice de référence depuis 2020 (source Quantalys)

Quelle est votre façon de gérer le portefeuille, de pondérer les positions et de les arbitrer ?

"En principe, le poids d’une valeur dans nos portefeuilles est d’autant plus élevé que sa juste valeur diverge de sa valeur boursière. Ensuite, des considérations de liquidité, de risque, et de diversification sectorielle ou géographique entrent en jeu. Tactiquement, nous prenons également en considérations quelques facteurs techniques, comme les moyennes mobiles ou les gaps, car ils donnent une indication sur le sentiment de marché sur telle ou telle valeur."

Quels sont les deux principaux points forts et points de vigilance de deux de vos principales pondérations ?

"Sur notre premières conviction, Zegona, que nous avons évoquée plus haut, le remboursement des actions préférentielles de Vodafone sera décisif. La concurrence de Digi Communications sera également à surveiller. Une autre forte conviction est Ayvens, un groupe de leasing automobile qui a connu des difficultés au moment de l’acquisition de LeasePlan. Son management évolue dans le bon sens et nous ne serions pas surpris que la société continue de surprendre positivement, commercialement comme financièrement. La valorisation reste très raisonnable. Les risques nous semblent bien maitrisés sur ce dossier. L’effondrement des valeurs résiduelles, qui a fait peur dans le passé, nous semble très peu probable. La reprise de la croissance externe n’est pas encore d’actualité."

Pour finir, quelles valeurs françaises avez-vous récemment arbitrées au sein du fonds ?

"Nous restons fortement surpondérés sur la France (40% du fonds) à travers des valeurs de la défense (Exail, Exosens, ??), de fortes pondérations historiques comme VusionGroup et Alstom, ou plus récemment les équipementiers automobiles comme Valeo et Forvia. Le secteur des équipementiers automobiles a été mis à l’écart depuis cinq ans, mais ne sous performe plus depuis deux ans tout en restant fortement vendu à découvert. Les valorisations sont décotées, pour les raisons évidentes : faibles volumes de ventes de véhicules dans le monde entier, concurrence asiatique, réglementation européenne en faveur de la transition forcée vers l’électrique. Nous pensons voir un certain nombre d’évolutions favorables sur ces différents points, que ce soit en matière de réglementation, de conquête du marché chinois et de percée des véhicules hybrides. Pendant ce temps, Valeo et Forvia ont réalisé un travail en profondeur d’amélioration de leur gestion qui ne manquera pas d’être remarqué avec l’amélioration de la conjoncture."