Allemagne : amélioration moins forte que prévu de l'indice ZEW en octobre

Le moral des investisseurs et des analystes a continué de s'améliorer en Allemagne au mois d'octobre, mais à un rythme moins marqué que prévu, montre mardi l'enquête réalisée par l'institut d'études économiques ZEW.



Son indice a progressé à 39,3 ce mois-ci, signant un deuxième mois consécutif de hausse, après avoir déjà augmenté à 37,3 en septembre.



Les économistes tablaient cependant sur une hausse plus prononcée, autour de 40.



Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle s'est par ailleurs dégradé, ressortant toujours en territoire négatif à -80 après -76,4 le mois dernier.



Pour le président de l'institut ZEW, Achim Wambach, la perspective d'un redressement des exportations des secteurs de la métallurgie, de la pharmacie, de l'ingénierie mécanique et des équipements électriques est à l'origine de ce regain d'espoir, même si la situation dans l'automobile reste déprimée.



'Les professionnels espèrent toujours un point d'inflexion à moyen terme', observe-t-il, tout en reconnaissant que les incertitudes mondiales et l'absence de clarté autour de la mise en place du programme de soutien à l'économie du gouvernement allemand demeurent.



