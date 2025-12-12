Allemagne : inflation annuelle de 2,3% confirmée en novembre

La hausse annuelle des prix à la consommation (CPI) a été confirmée à 2,3% en Allemagne en novembre, tout comme a été validée leur baisse de 0,2% d'un mois sur l'autre, suivant les statistiques publiées ce vendredi par l'Office fédéral de la statistique.



A titre de comparaison, l'inflation était ressortie à 2,3% au mois d'octobre et à 2,4% en septembre.



"A l'approche de la fin d'année, l'évolution des prix à la consommation s'est pour l'instant stabilisée", commente Ruth Brand, la présidente de Destatis.



"La hausse des prix des services continue d'alimenter l'inflation, mais l'évolution des prix de l'énergie et des produits alimentaires a de nouveau exercé un effet baissier en novembre", ajoute-t-elle.



Les coûts de l'énergie ont ainsi accusé un repli de 1,2% sur un an en novembre, tout particulièrement dû au recul de 1,5% observé au niveau des prix de l'électricité.



Quant aux prix de l'alimentation, ils ont progressé de 1,2% en rythme annuel, ce qui marque un léger ralentissement par rapport à l'augmentation de 1,3% enregistrée en octobre.



Dans sa note d'information, Destatis souligne que la hausse de l'indice des prix de détail harmonisés aux normes européennes (CPIH) a également été confirmée à 2,6% d'une année à l'autre en novembre, tout comme son repli de 0,5% sur une base mensuelle.

