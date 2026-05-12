Allemagne : l'accélération de l'inflation confirmée pour avril

Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré par la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC), s'est établi à 2,9% en avril 2026, selon l'office fédéral de la statistique (Destatis), qui confirme ainsi son estimation préliminaire.

L'inflation allemande s'est ainsi de nouveau intensifiée, après avoir atteint 2,7% en mars 2026 contre 1,9% en février. Il faut remonter à janvier 2024 pour retrouver une hausse aussi forte des prix à la consommation outre-Rhin.



"L'inflation globale a accéléré dans le sillage des prix de l'énergie en raison de la guerre avec l'Iran. Les consommateurs ressentent particulièrement la pression persistante sur les prix liés aux carburants automobiles", explique Ruth Brand, présidente de Destatis.



En effet, les prix de l'énergie en Allemagne ont grimpé de 10,1% en avril en comparaison annuelle, entraînés par des bonds de 26,2% pour les carburants automobiles et de 55,1% pour le fioul domestique de chauffage.



En excluant l'énergie et l'alimentation (dont les prix ont progressé de 1,2% sur un an), les prix à la consommation en Allemagne se sont accrus de 2,3% le mois dernier, avec notamment une augmentation de 2,8% des prix des services.