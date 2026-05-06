Allemagne : l'activité dans le secteur privé se contracte un peu moins que redouté en avril
Au mois d'avril, l'activité dans le secteur des services allemand s'est dégradée conformément aux attentes. L'indice la mesurant est passé de 50,9 à 46,9 points.
Publié le 06/05/2026 à 10:08
Pour Phil Smith, directeur associé en économie chez S&P Global Market Intelligence : "les risques de contraction de l'économie allemande au deuxième trimestre ont désormais augmenté après la chute de l'activité dans les services en avril. Contrairement au secteur manufacturier, qui a été soutenu dans une certaine mesure par des efforts de constitution de stocks, l'économie des services a subi les effets immédiats de la guerre au Moyen-Orient sur la demande et a enregistré sa plus forte baisse d'activité depuis près de trois ans et demi".