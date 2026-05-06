Allemagne : l'activité dans le secteur privé se contracte un peu moins que redouté en avril

Au mois d'avril, l'activité dans le secteur des services allemand s'est dégradée conformément aux attentes. L'indice la mesurant est passé de 50,9 à 46,9 points.

De son côté, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans les services et dans le secteur manufacturier a moins reculé que prévu. Il s'est installé à 48,4 points, en phase de contraction sous les 50 points, contre 51,9 un mois plus tôt, et des attentes à 48,3 points. Il s'agit de sa première contraction depuis près d'un an.



Pour Phil Smith, directeur associé en économie chez S&P Global Market Intelligence : "les risques de contraction de l'économie allemande au deuxième trimestre ont désormais augmenté après la chute de l'activité dans les services en avril. Contrairement au secteur manufacturier, qui a été soutenu dans une certaine mesure par des efforts de constitution de stocks, l'économie des services a subi les effets immédiats de la guerre au Moyen-Orient sur la demande et a enregistré sa plus forte baisse d'activité depuis près de trois ans et demi".