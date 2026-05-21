Allemagne : l'activité manufacturière se contracte en mai

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite préliminaire, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,6 en mai contre 48,4 en avril. Il était attendu à 48,4. Le PMI dans les services est passé de 46,9 à 47,8. Il était anticipé à 47,1. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 51,4 à 49,9. Il était attendu à 51.