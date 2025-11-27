Allemagne : l'humeur du consommateur peu changée à l'approche de Noël (GfK)
Publié le 27/11/2025 à 10:18
L'indice GfK du moral des ménages, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) à partir des réponses d'un échantillon de 2 000 individus, s'est amélioré de 0,9 point de pourcentage en perspective du mois de décembre, à -23,2 contre -24,1 pour novembre.
En-dessous de zéro, cet indicateur témoigne d'une contraction de la consommation privée.
Si la propension des ménages à réaliser des achats s'améliore, leurs perspectives en termes de revenus tendent, elles, à se dégrader, révèle l'enquête.
"Avec la stabilisation de l'indice, le sentiment du consommateur s'établit quasiment au même niveau qu'il y a un an", souligne Rolf Bürkl, analyste au NIM.
"C'est plutôt une bonne nouvelle en vue la consommation pour la période de Noël", ajoute-t-il. "Ces données montrent une certaine stabilisation de l'activité, avec des ménages dans le même état d'esprit qu'à la fin 2024".
"D'un côté, cela montre que le sentiment des consommateurs tend à se stabiliser, mais de l'autre cela signifie aussi que les consommateurs n'envisagent pas de redressement de leur situation à court terme", conclut Rolf Bürkl.