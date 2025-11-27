Allemagne : l'humeur du consommateur peu changée à l'approche de Noël (GfK)

L'humeur du consommateur allemand n'a pas beaucoup évolué à l'approche de la fin de l'année, montre une étude publiée jeudi qui confirme l'atonie de la première économie d'Europe, toujours dans l'attente des premières mesures de soutien mises en place par le gouvernement.



L'indice GfK du moral des ménages, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) à partir des réponses d'un échantillon de 2 000 individus, s'est amélioré de 0,9 point de pourcentage en perspective du mois de décembre, à -23,2 contre -24,1 pour novembre.



En-dessous de zéro, cet indicateur témoigne d'une contraction de la consommation privée.



Si la propension des ménages à réaliser des achats s'améliore, leurs perspectives en termes de revenus tendent, elles, à se dégrader, révèle l'enquête.



"Avec la stabilisation de l'indice, le sentiment du consommateur s'établit quasiment au même niveau qu'il y a un an", souligne Rolf Bürkl, analyste au NIM.



"C'est plutôt une bonne nouvelle en vue la consommation pour la période de Noël", ajoute-t-il. "Ces données montrent une certaine stabilisation de l'activité, avec des ménages dans le même état d'esprit qu'à la fin 2024".



"D'un côté, cela montre que le sentiment des consommateurs tend à se stabiliser, mais de l'autre cela signifie aussi que les consommateurs n'envisagent pas de redressement de leur situation à court terme", conclut Rolf Bürkl.