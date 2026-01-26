Allemagne : l'indice Ifo sous les attentes en janvier
Publié le 26/01/2026 à 10:09
|11:58
|Le SHFE intervient alors que l'étain atteint un niveau record et limite les transactions pour plusieurs clients
|RE
|11:57
|L'UE approuve définitivement le projet d'interdiction des importations de gaz russe
|RE
|11:55
|Le platine au comptant atteint un nouveau record à 2 916,49 $/oz, en hausse de plus de 5 %
|RE
|11:54
|Le Cambodge va rejoindre le conseil de la paix de Trump, annonce le Premier ministre
|RE
|11:53
|Les marchés digèrent la dernière salve de Trump avant une pluie de résultats
|11:45
|La Commission européenne place des obligations 2030 à un rendement moyen de 2,586%
|RE
|11:42
|Le yen propulsé par le risque d'intervention monétaire
|AW
|11:41
|Pourquoi le vin européen pourrait devenir plus cher avec les nouveaux tarifs douaniers américains
|MT
|11:40
|La livre sterling atteint un sommet de quatre mois face à un dollar affaibli
|RE
|11:38
|Le palladium au comptant poursuit sa hausse, dernière cotation en hausse de plus de 5% à 2,118.76$/oz
|RE
|11:35
|La Chine appelle la Finlande à inciter l'UE à la prudence sur les restrictions commerciales
|RE
|11:31
|Bourse Zurich: l'aversion au risque se confirme en cours de matinée
|AW
|11:28
|Hargreaves Lansdown annonce des modifications de ses frais
|RE
|11:26
|Enviro-Hub annonce un incident de cybersécurité
|RE
|11:22
|Dix actions atteignent aujourd'hui un nouveau plus bas sur 52 semaines à la Bourse de Stockholm
|FW
Les points de friction se multiplient sur les marchés
La période pour le moins agitée que traversent les relations internationales n'a, au final, qu'un impact limité sur les marchés actions. A l'aube de la dernière semaine du mois, le bilan de janvier est globalement positif, même si les gains sont loin d'être solides, exception faite de la Corée du Sud où la frénésie de 2025 n'a pas pris fin avec la nouvelle année.
