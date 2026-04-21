Allemagne : l'indice ZEW s'enfonce en terrain négatif en avril

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands s'est largement enfoncé en terrain négatif ce mois-ci, tombant à -17,2 après -0,5 en mars, alors qu'il n'était attendu en recul que vers -5 par les économistes.



Cet indicateur de confiance pour les perspectives économiques allemandes repasse ainsi en dessous de son point bas de -14 d'avril 2025. Pour rappel, il était encore à +58,3 en février, soit avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.



"Les conséquences économiques de la guerre en Iran pour l'économie allemande vont bien au-delà de la simple hausse des prix : les entreprises s'inquiètent des pénuries d'énergie à long terme, ce qui freine les investissements et atténue l'effet des mesures de relance gouvernementales", commente Achim Wambach, président du ZEW.



L'évaluation de la situation économique actuelle de l'Allemagne s'est détériorée pour le mois en cours, l'indicateur correspondant atteignant -73,7, soit 10,8 points de moins qu'en mars.