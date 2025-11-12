Allemagne : l'inflation a ralenti en octobre après deux mois d'accélération

Après deux mois consécutifs d'accélération, la hausse des prix s'est quelque peu tassée au mois d'octobre en Allemagne, principalement sous l'effet d'un repli des tarifs de l'énergie, confirment mercredi les chiffres définitifs publiés par Destatis, l'office fédéral de la statistique.



L'indice des prix à la consommation calculé aux normes allemandes est ressorti en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 2,3% en rythme annuel, comme indiqué en première estimation.



Ce dernier chiffre marque une légère décélération par rapport aux taux d'inflation de 2,4% enregistré en septembre, un ralentissement que Destatis met sur le compte du recul des coûts énergétiques (-0,9% en glissement annuel), même si celui-ci a été plus que compensé par la persistance d'une inflation élevée dans les services (+3,5%).



L'indice des prix à la consommation calculé selon les normes européennes dites 'IPCH' a également progressé de 0,3% en octobre par rapport à septembre et de 2,3% sur un an, des chiffres là encore inchangés par rapport aux premières estimations.

