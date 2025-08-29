Allemagne : l'inflation accélère en août
Publié le 29/08/2025 à 14:28
Il s'inscrirait ainsi en hausse par rapport à celui de +2% observé en juillet. Hors alimentation et énergie (ou sous-jacente), l'inflation en rythme annuel s'établirait à +2,7% pour le mois qui s'achève, un taux stable par rapport au précédent.
Toujours en rythme annuel, une moindre baisse des prix de l'énergie et une hausse renforcée pour l'alimentation feraient s'accélérer l'inflation des biens à +1,3%, tandis que celle des services se maintiendrait à +3,1%.