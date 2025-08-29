Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois de l'année précédente, s'établirait à +2,2% en août 2025, selon l'estimation provisoire de Destatis.

Il s'inscrirait ainsi en hausse par rapport à celui de +2% observé en juillet. Hors alimentation et énergie (ou sous-jacente), l'inflation en rythme annuel s'établirait à +2,7% pour le mois qui s'achève, un taux stable par rapport au précédent.

Toujours en rythme annuel, une moindre baisse des prix de l'énergie et une hausse renforcée pour l'alimentation feraient s'accélérer l'inflation des biens à +1,3%, tandis que celle des services se maintiendrait à +3,1%.