Allemagne : l'inflation accélèrerait en septembre

Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois de l'année précédente, s'établirait à +2,4% en septembre 2025, selon l'estimation préliminaire de Destatis.



L'inflation accélèrerait ainsi par rapport au taux de +2,2% observé le mois précédent. En donnée sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, elle s'établirait à +2,8% pour le mois qui s'achève, à comparer à +2,7% en août.



L'Office fédéral des statistiques ajoute que l'accélération de l'inflation annuelle d'un mois sur l'autre se montrerait plus forte pour les prix des services (passés de +3,1 à +3,4%) que pour ceux des biens (passés de +1,3 à +1,4%).