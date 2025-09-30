Allemagne : l'inflation accélèrerait en septembre
Publié le 30/09/2025 à 14:28
L'inflation accélèrerait ainsi par rapport au taux de +2,2% observé le mois précédent. En donnée sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, elle s'établirait à +2,8% pour le mois qui s'achève, à comparer à +2,7% en août.
L'Office fédéral des statistiques ajoute que l'accélération de l'inflation annuelle d'un mois sur l'autre se montrerait plus forte pour les prix des services (passés de +3,1 à +3,4%) que pour ceux des biens (passés de +1,3 à +1,4%).