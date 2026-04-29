En données harmonisées, toujours en avril, l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,5%. La prévision était de +0,8% et +1,2% en mars. En rythme annuel, toujours en données harmonisées, la hausse est de 2,9%, contre des attentes à +3,1% et un précédent à +2,8%.

Destatis, l'office de la statistique outre-Rhin précise que les prix de l'énergie devraient s'apprécier de 10,1% sur un an, leur plus forte hausse depuis février 2023 (+19,1% par rapport à février 2022, lors de l'invasion russe de l'Ukraine).