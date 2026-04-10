Allemagne : l'inflation en ligne avec les attentes en mars

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation a augmenté en mars, en rythme mensuel, de 1,1%, en ligne avec les attentes, après +0,2% en février. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2,7% conforme au consensus, après +1,9% le mois précédent. L'inflation IPCH - l'inflation aux normes européennes - est ressortie en rythme mensuel à 1,2% comme attendu, après une hausse de 0,4%. En rythme annuel, elle est ressortie à 2,8%, contre un consensus de 2,8% et après une hausse de 2% le mois précédent.