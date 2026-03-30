Allemagne : l'inflation en ligne avec les attentes en mars

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation a progressé de 1,1% en mars, en ligne avec les prévisions, après une hausse de 0,2% en février. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2,7% conformément aux prévisions, après 1,9% le mois précédent. L'inflation IPCH - l'inflation aux normes européennes - est ressortie en rythme mensuel à +1,2%, en ligne avec les attentes, après une hausse de 0,4% en février. En rythme annuel, elle est ressortie à +2,8%, conforme au consensus, après une hausse de 2% le mois précédent.