Allemagne : l'inflation préliminaire supérieure aux attentes en juillet

Selon des données préliminaires de Destatis, l'office statistique fédéral allemand, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8% en juillet, contre des attentes à +0,7% et après -0,3% en juin.

En rythme annuel, l'inflation a ainsi connu une progression de 2,8%, après 2,3% le mois précédent, là où les analystes tablaient sur une hausse de 2,7%.



Destatis précise que les prix de l'énergie devraient quant à eux progresser de 8,3% par rapport au même mois de l'année précédente. La hausse des prix de l'énergie s'est donc à nouveau nettement accélérée en juillet (juin 2026 : +3,4% par rapport à juin 2025 ; mai 2026 : +6,6% par rapport à mai 2025).