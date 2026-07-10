Allemagne : l'inflation ralentit en juin
Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré par la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC), est ressorti à +2,3% en juin 2026, marquant ainsi un nouveau ralentissement après avoir atteint +2,6% en mai et +2,9% en avril, selon l'Office fédéral des statistiques.
"Cependant, la hausse des prix des produits énergétiques a été moins marquée que le mois précédent, ce qui a eu un effet atténuateur sur le taux d'inflation", poursuit-elle, pointant même une baisse des prix des carburants et du fioul domestique, en particulier par rapport à mai.
Le taux annuel d'inflation hors alimentation et énergie, souvent appelé inflation sous-jacente, s'est établi à +2,5% en juin. Toujours en rythme annuel, les prix des biens ont augmenté de 1,7% et ceux des services de 3,1% le mois dernier.