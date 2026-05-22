"À la suite de la légère augmentation enregistrée vers la fin de 2025, l'économie allemande a également commencé 2026 en territoire positif", salue Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de statistiques, qui souligne en particulier une forte contribution des exportations.

Les exportations totales de biens et services de l'Allemagne ont en effet grimpé de 3,3%, soutenues notamment par les produits chimiques, pharmaceutiques et métallurgiques, alors que les importations totales n'ont augmenté que légèrement (+0,1%) au début de 2026.

Du côté de la demande intérieure, les dépenses de consommation finale se sont accrues de 0,4% sur les trois premiers mois de 2026, tirées par celles des administrations publiques (+1,1%), tandis que celles des ménages n'ont pas dépassé le niveau du trimestre précédent.

En revanche, la formation brute de capital fixe a diminué significativement (-1,5%), sous l'effet à la fois du recul des machines et équipements (-1,2%) et surtout de la construction (-2,5%), pénalisée par les conditions climatiques froides de janvier et février, qui ont ralenti les travaux.