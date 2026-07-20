Allemagne : la hausse des prix à la production sur un an ralentit en juin

Les prix à la production des produits industriels en Allemagne ont augmenté de 1,8% en juin 2026 par rapport au même mois de 2025, selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis), marquant ainsi un ralentissement par rapport à un taux annuel de 2,2% observé en mai.

L'augmentation des prix à la production en comparaison annuelle est principalement due à la hausse des prix des biens intermédiaires (+5,1%). Les prix de l'énergie (+0,4%) n'étaient que légèrement supérieurs à ceux de juin 2025.



Les biens d'équipement (+2,1%) et les biens de consommation durables (+1,8%) étaient également plus élevés en juin 2026 qu'un an plus tôt. En revanche, des prix plus bas ont été enregistrés pour les biens de consommation non durables (-2,2%).



En excluant les prix de l'énergie, les prix allemands à la production ont augmenté le mois dernier de 2,4% par rapport à juin 2025, marquant ainsi une légère accélération par rapport au taux annuel de 2,3% observé le mois précédent.