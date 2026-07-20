L'augmentation des prix à la production en comparaison annuelle est principalement due à la hausse des prix des biens intermédiaires (+5,1%). Les prix de l'énergie (+0,4%) n'étaient que légèrement supérieurs à ceux de juin 2025.

Les biens d'équipement (+2,1%) et les biens de consommation durables (+1,8%) étaient également plus élevés en juin 2026 qu'un an plus tôt. En revanche, des prix plus bas ont été enregistrés pour les biens de consommation non durables (-2,2%).

En excluant les prix de l'énergie, les prix allemands à la production ont augmenté le mois dernier de 2,4% par rapport à juin 2025, marquant ainsi une légère accélération par rapport au taux annuel de 2,3% observé le mois précédent.