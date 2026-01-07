Allemagne : le chômage augmente en décembre
Avec l'arrivée des vacances hivernales, le nombre de chômeurs en Allemagne s'est accru de 23 000 en rythme séquentiel pour atteindre 2 908 000 en décembre 2025. Hors effets saisonniers, il a augmenté de 3000 par rapport au mois précédent.
Publié le 07/01/2026 à 10:32
Sur un an, le nombre de chômeurs en Allemagne s'est accru de 101 000. Le taux de chômage s'est établi à 6,2% le mois dernier, en augmentation de 0,1 point par rapport à novembre 2025 et de 0,2 point par rapport au même mois de 2024.