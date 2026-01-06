S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,9% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ; - prestations de notation financière (29,6% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ; - gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,5% ; S&P Dow Jones Indices). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (22,9%), Asie (10,5%) et autres (5,8%).