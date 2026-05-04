Allemagne : le PMI manufacturier légèrement supérieur aux attentes en avril
Publié le 04/05/2026 à 10:00
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|426,06 USD
|-1,20 %
|-2,46 %
|-18,47 %
|12:05
|France: forte amélioration de l'activité manufacturière en avril
|AW
|12:01
|Le secteur manufacturier vietnamien sous pression en avril : rapport PMI
|MT
Publié le 04/05/2026 à 10:00
|12:05
|France: forte amélioration de l'activité manufacturière en avril
|AW
|12:01
|Le secteur manufacturier vietnamien sous pression en avril : rapport PMI
|MT
|12:01
|L'activité manufacturière en Indonésie se contracte en avril
|MT
|11:53
|La Bourse de Malaisie entame la semaine en hausse portée par des indicateurs manufacturiers encourageants
|MT
|11:46
|Zone euro : le PMI manufacturier au plus haut depuis 47 mois en avril, dopé par les stocks de précaution liés au conflit iranien
|MT
|11:45
|Malaisie : l'activité manufacturière au plus haut depuis 4 ans en avril, l'incertitude géopolitique déclenche un stockage mondial
|MT
|11:35
|Leonardo confirme son statut de "leader ESG"
|11:13
|Corée du Sud : le secteur manufacturier se renforce en avril selon l'indice PMI
|MT
|10:53
|Philippines : l'activité manufacturière se contracte sous l'effet du conflit au Moyen-Orient
|MT
|10:38
|Zone euro/PMI-Les usines ont effectué des achats massifs de matières premières en avril
|RE
|10:31
|ÉCONOMIE PECO-L'industrie d'Europe centrale tire la sonnette d'alarme face à la flambée des coûts
|RE
|10:18
|France : l'activité manufacturière a progressé en avril, tirée par la constitution de stocks
|DJ
|10:16
|Zone euro : l'indice PMI manufacturier final atteint un sommet de 47 mois en avril
|MT
|10:14
|Allemagne/PMI-Les perspectives du secteur manufacturier passent dans le rouge pour la première fois depuis 2024
|RE
|10:14
|Allemagne : la croissance manufacturière s'essouffle en avril, selon les données PMI définitives
|MT
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national